Sport, la Fenix Race - Winter Rising ad Anguillara Sabazia

Roma, 28 gen. (askanews) – Si svolgerà il primo e il 2 marzo, ad Anguillara Sabazia, all’interno del Parco Naturale di Martignano, La Fenix Race – Winter Rising, l’evento sportivo relativo alla disciplina della Gara su tracciato a ostacoli (O.C.R.) della durata di due giorni. Una disciplina giovane, che si è diffusa nel mondo e in Italia a partire dal 2014, e che prevede una notevole varietà di formati che vanno dai 100 metri ai 50 km pur mantenendo la specificità della disciplina, cioè la presenza di ostacoli di vario genere (sospensione, equilibrio, trasporto, abilità) disseminati lungo il percorso, che rendono queste gare una sfida sempre nuova e divertente.

L’evento dell’1 e 2 marzo sarà la prima gara calendarizzata nell’ambito della Federazione Italiana O.C.R., che assegna i titoli nazionali riconosciuti anche a livello internazionale da WO (World Obstacol Association). All’edizione inaugurale del novembre 2024, hanno partecipato circa 100 atleti professionisti e amatoriali. L’ideatore Emanuele Parlati, Fondatore del Fenix Ocr Team: “La Fenix Race 2025 è l’evento che apre la stagione della obstacle course race della OCR per il 2025. È articolata su più formati, c’è la standard race che è una gara da 9 km, per passare alla short che è una gara da 4 km, c’è il formato kids che è una gara aperta agli atleti più giovani dai 6 ai 15 anni e poi il formato open per concludere una gara da 6 km aperta ai non competitivi, quindi aperta a tutti, neofiti inclusi, per tutti quelli che vogliono approcciarsi a questa disciplina e che vogliono soprattutto divertirsi con la corsa e con gli ostacoli”.