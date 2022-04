Sport: le Fiamme Gialle a Pasqua vicine a chi ha bisogno

Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – Anche quest’anno, in occasione del periodo quaresimale, nonostante il difficile momento che tutto il mondo sta affrontando, le Fiamme Gialle hanno comunque voluto far sentire la propria vicinanza e il loro affetto ad alcune persone meno fortunate.

Ai bambini ospiti del Dispensario pediatrico “Santa Marta”, la benemerita istituzione vaticana che offre assistenza gratuita ai bambini che non possono accedere al nostro Servizio Sanitario Nazionale e alle loro famiglie, sono state donate 300 colombe e, grazie a Ferrero, 300 uova pasquali.

Alcuni giorni fa invece, alcuni atleti delle Fiamme Gialle hanno fatto visita e portato in dono abbigliamento, palloni, colombe pasquali e piccoli giochi ai bambini ucraini e alle loro mamme che, in questo periodo l’Associazione Onlus “Fra Albenzio” di Roma sta ospitando e aiutando anche con attività didattiche e scolastiche.

Piccoli gesti per non dimenticare, noi per primi, che lo sport, che fa di noi dei privilegiati per i quali professione e passione coincidono, ci insegna che si riceve solo se si è capaci di dare, proprio come in una squadra vincente.