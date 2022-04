Sport: Lindsey Vonn presenterà i Laureus Awards a Siviglia il 24 aprile

Siviglia, 6 apr. – (Adnkronos) – Lindsey Vonn, la più grande sciatrice di tutti i tempi, presenterà la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards 2022, gli Oscar dello sport, che si terrà a Siviglia, domenica 24 aprile. Tenutisi per la prima volta nel 2000, i Laureus Awards celebrano i più grandi risultati di squadre e di singoli sportivi, in tutte le discipline.

I vincitori vengono scelti in base ai voti dei 71 membri della Laureus World Sports Academy: i più grandi atleti di oggi omaggiati dalle più grandi leggende del passato. Lindsey Vonn ha ricevuto nel 2019 dalla Laureus Academy il premio Laureus Spirit of Sport Award a conclusione della sua strepitosa carriera. Nel 2021 è entrata a far parte della Laureus Academy.

"Ricordo che quando, al mio ritiro nel 2019, ho ricevuto il Laureus Spirit of Sport Award -ha dichiarato Vonn-, lasciare il mio sport mi rattristava ma ero già proiettata al capitolo successivo della mia vita e non vedevo l'ora di fare qualcosa di incredibile.

Ed è esattamente così che mi sento oggi, in veste di presentatrice dell'edizione 2022 dei Laureus World Sports Awards nella splendida città di Siviglia. Sarà una serata incredibile per me e per tutti i vincitori di questi premi così speciali. So quanto sia commovente e inebriante ricevere un Laureus Award e far parte della cerimonia a Siviglia sarà davvero emozionante. Sebbene quest'anno non sia possibile ospitare di persona i candidati e i vincitori, ho potuto vedere i preparativi per l'evento virtuale.

Sarà una serata meravigliosa".

Durante la sua carriera, Vonn ha vinto quattro Coppe del Mondo generali (una delle uniche tre sciatrici a riuscire in questa impresa) e otto titoli di Coppa del Mondo di discesa libera. Nel 2016 ha conquistato il suo ventesimo titolo di Coppa del Mondo, un record assoluto per uomini e donne, sorpassando lo svedese Ingemar Stenmark. Con le sue 82 vittorie in gare di Coppa del Mondo è una donna da record.

Ha vinto in tutte e cinque le discipline dello sci alpino. Ha vinto la medaglia d'oro di discesa libera alle Olimpiadi invernali del 2010, edizione in cui vinse anche una medaglia di bronzo nel Super-G, risultato che le valse il conferimento del Laureus World Sportswoman of the Year Award. Nonostante al rottura del braccio destro tre mesi prima delle Olimpiadi invernali del 2018 e un infortunio alla schiena, è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia olimpica di bronzo nella discesa libera.

“Siviglia è una città con una grande passione per lo sport, che ospita non solo eventi di elite, ma anche le attività di base -ha affermato Antonio Muñoz, sindaco di Siviglia. Dopo la pandemia di Covid-19, lo sport è più che mai associato alla salute e lo consideriamo a Siviglia un fattore importante per la coesione sociale. Ancora una volta Siviglia ospita i Laureus World Sports Awards, di cui è partner. Diamo il benvenuto alla grande famiglia mondiale dello sport. Oggi, a livello globale, condividiamo sfide come porre fine alla pandemia, risolvere conflitti armati, combattere il cambiamento climatico. Sono obiettivi per cui vale la pena lottare e a cui lo sport può contribuire”.

I Laureus Awards, che riflettono i risultati sportivi ottenuti durante il 2021, rappresentano il più importante evento onorifico del calendario sportivo internazionale. I nomi dei vincitori delle diverse categorie saranno svelati in un format 'virtuale' a causa della costante incertezza dovuta alla pandemia di Covid. Tra i candidati, selezionati da una giuria di oltre 1.200 tra i migliori giornalisti sportivi di tutto il mondo, troviamo Tom Brady, Robert Lewandowski, Max Verstappen, Elaine Thompson-Herah, Emma McKeon, Emma Raducanu, Pedri, Simone Biles, Sky Brown, Mark Cavendish, Tom Daley, Marc Marquez, Diede De Groot, Marcel Hug, Carissa Moore e Momiji Nishiya.

In lizza per il Laureus Team of the Year Award ci sono tre squadre di calcio: l'Italia, vincitrice del Campionato Europeo; l'Argentina di Lionel Messi, vincitrice della Copa America; e la squadra femminile del Barcellona che si è aggiudicata la Champions League.