Sport: Lotti (Pd), 'basta violenza contro arbitri, politica dia segnale con sì veloce a Pdl '

Roma, 15 dic (Adnkronos) – "Vogliamo dire basta alla violenza nello sport e nei campi sportivi. E' arrivato il momento di sensibilizzare l'intero Parlamento e di fare sul serio". Lo ha detto Luca Lotti (Pd), presentando alla Camera la proposta di legge in materia di 'lesioni personali in danno degli arbitri.

"Una iniziativa firmata anche da Morrone della Lega e Provenza del M5s, mentre al Senato il senatore Ferro ha preannunciato una analoga iniziativa -ha spiegato l'ex ministro dello Sport-. Voliamo sensibilizzare sul tema della violenza nel mondo dello Sport e sui direttori di gara. Troppe volte il lunedì mattina su giornali troviamo episodi incresciosi e vergognosi di arbitri strattonati, spinti di violenza, purtroppo, nei capi di periferia e anche nelle giovanili".

Lotti ha sollecitato: "Chiedo uno sforzo, approvare questa legge nel minore tempo possibile, magari in legislativa. Se vogliamo passare dalle parole ai fatti e essere concreti con un messaggio forte che la politica, tutta unita, dà nei confronti del modo dello Sport l'occasione di agire è questa". Il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, ha spiegato: "Non è più tollerabile che si debba aspettare a fine partita la chiamata dell'arbitro per dire che è andato tutto bene e non dal Pronto soccorso.

Oggi abbiamo la possibilità di fare squadra, questa legge è condivisa e dà un messaggio di valori, questa è la politica con la P maiuscola. Non ci si rende conto che questo è un problema di sistema che coinvolge tutti, lo sport e i suoi valori".