Sport: Malagò all'inaugurazione dell'anno scolastico con gli olimpionici Jacobs e Banti

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi, a Pizzo Calabro, 'Tutti a Scuola', l'annuale cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. La comunità scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo della città ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e alcune delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza degli istituti di tutta Italia.

Alla cerimonia, accompagnati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha partecipato anche una delegazione di campioni olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, composta da Caterina Banti, Monica Graziana Contrafatto, Marcell Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi e Giulia Terzi. Presente anche il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d'Europa con la Nazionale italiana.

Il Presidente Malagò, ripercorrendo idealmente i trionfi del movimento nella magica estate azzurra, ha indicato la chiave di lettura vincente.

“Dietro gli ultimi successi dello sport italiano, alle Olimpiadi e non solo, c’è la voglia di fare veramente squadra e l’Italia in questo senso è proprio un modello assoluto. Sono successe delle cose diverse, belle e inaspettate. Abbiamo conquistato alcune medaglie che oggettivamente non avevamo messo in pronostico, qualche altra sulla quale contavamo l’abbiamo persa".