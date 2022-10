Sport: Malagò, 'non strattoniamo Abodi, utilizziamo il Coni'

Roma, 25 ott. – (Adnkronos) – "Vi prego, come detto da Gabriele Gravina in Giunta oggi, non strattoniamo il nuovo Ministro. Utilizziamo il Coni e i suoi canali. Se poi qualcuno ritiene che il Coni non ha fatto gli interessi delle federazioni, e lo escludo, allora è un altro discorso.

Sennò ripetiamo quello che è stato uno dei più grandi errori politici sportivi e non sportivi fatto da chi ha preceduto Andrea Abodi". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio Nazionale del Comitato olimpico.

"Fisicamente non ce la può fare una persona a interloquire con tutti voi, perché ci sono anche gli altri: gli enti di promozione sportiva, le benemerite e i comitati -aggiunge il numero uno dello sport italiano rivolgendosi ai presidenti-.

Lo dico nell' interesse di tutti, sennò qualsiasi lega domani mattina chiama Abodi. Non si può fare, o meglio si può fare, ma è sbagliato. Se serve qualcosa coinvolgete il Coni. Riportiamo la chiesa al centro del villaggio. La prima cosa che chiediamo è che si possa sopperire a questa legge sul lavoro sportivo". Infine un commento al discorso della premier Giorgia Meloni a Montecitorio. "Nel suo discorso di insediamento ha parlato di sport.

Musica per le nostre orecchie".