Sport: Malagò, 'nuovo Governo? Ci sono aspettative importanti'

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – "Il nuovo Governo? Le aspettative per lo sport sono importanti, come è giusto che sia, visto il prestigio e la storia del Comitato olimpico e poi abbiamo delle Olimpiadi invernali da organizzare". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della presentazione della Roma Boxing Night del 28 ottobre, stamattina in Sala Giunta al Coni.

"Milano-Cortina? Ci aspettiamo che il prima possibile venga nominato il nuovo amministratore delegato -aggiunge il numero uno dello sport italiano-. C'è un'esigenza pratica, lo stesso Cio si aspetta che avvenga con urgenza".