Sport: Malagò, 'oggi in Calabria giornata speciale per scuola e sport'

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – "Credo che oggi sia una giornata veramente speciale per la scuola, per lo sport e per la Calabria". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a Pizzo Calabro per partecipare all'evento "Tutti a scuola" alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.

"Il messaggio che viene fuori da questa giornata è potente e molto profondo -sottolinea il numero uno dello sport italiano-. Mai come in questo momento si sono determinati dei fattori straordinari, uno dei quali è certamente la questione della pandemia, con tutto quello che implica il ritorno in classe dopo la sofferenza per la dad. E tutto questo in un luogo indubbiamente particolare e complesso come la Calabria, da dove si vuole dare questo messaggio da parte degli eroi moderni, e cioè atlete e atleti che in modo straordinario hanno rappresentato il meglio dell'Italia.

Per cui penso che i giovani che andranno a scuola saranno felici di pensare a loro perché la loro testimonianza vale più di tutte le parole".