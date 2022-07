Sport: Malagò, 'Vezzali? Ognuno ha espresso opinione, non si può dire che io non informato'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Vezzali? Rispondere ancora sarebbe inelegante. Ognuno ha espresso una opinione. Poi chi sta dentro il mondo dello sport sa perfettamente chi dice delle cose che sono vere e chi magari le interpreta in un altro modo, ma non voglio assolutamente fare polemica.

Credo onestamente che mi si possa dire quasi tutto tranne che non sono informato e competente, ma non aggiungiamo altro". Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della presentazione del 'World Boccia Intercontinental Challenger' al Salone d'Onore del Coni, dopo il botta e risposta di ieri tra lo stesso Malagò e la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali in particolare sulla riforma del lavoro sportivo e sul vincolo sportivo.

"Il Coni è stato interpellato? Sarei molto contento se riuscissi a vedere di cosa stiamo parlando. Se il discorso interpello è stato ottobre del 2021 mi sembra che da quel giorno ad oggi è successo qualcosa. Ho questa sensazione", ha aggiunto Malagò.