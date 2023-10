Sport: Malagò, 'vogliamo spingere altri 45 milioni di italiani a stili di vita sani'

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Ho sempre sostenuto la tesi che siamo una Paese di meno di 60 milioni di persone dove noi del Coni, ci occupiamo, io penso discretamente, di 13-14 milioni di italiani. Quelli che sono tesserati, affiliati. Poi è chiaro che c’è la punta della montagna che sono gli eroi moderni dei nostri tempi. La scommessa e di coinvolgere gli altri 45 milioni di persone per contrastare gli stili di vita scorretti per cui serve una vera e propria rivoluzione culturale, che deve interessare non solo gli adolescenti ma anche gli adulti e gli anziani". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso della presentazione nella Sala Giunta del Coni della nuova edizione di 'Allenatore alleato di Salute' per promuovere gli stili di vita sani, progetto che vuole sensibilizzare giovani e adulti e gli over 65 sugli stili di vita sani per cui sono stati realizzati 5 opuscoli e una forte campagna sui social media.

“Quanto è importante collegare lo sport alla prevenzione? Iniziative, manifestazioni, e noi cerchiamo con grandissimi atleti testimonial di dare il buon esempio. Questi atleti per le varie generazioni sono gli ‘eroi moderni’ e vanno seguiti e ascoltati. Il mondo dello sport deve dare il buon esempio a tutta la società”, ha aggiunto Malagò. “E’ dimostrato da numerosi studi scientifici che, grazie all'attività fisica, è possibile evitare gravi malattie”.