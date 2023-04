Sport: Messi e Shiffrin tra 100 persone più influenti del 'Time'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Il vincitore della Coppa del Mondo di calcio in Qatar con l'Argentina Lionel Messi e la star statunitense dello sci alpino Mikaela Shiffrin sono entrati nella lista delle 100 persone più influenti della rivista Time del 2023. Messi si è assicurato l'unico grande trofeo mancante alla sua collezione lo scorso dicembre, quando ha portato l'Argentina a vincere ai rigori contro la Francia, dopo il pareggio per 3-3 dopo i supplementari. Nella nota elogiativa per il giocatore, la leggenda del tennis Roger Federer ha affermato che la Coppa del Mondo in Argentina è stata "magnifica" e che "anche coloro che non seguono il calcio devono aver realizzato il vero impatto del gioco più popolare del mondo". Shiffrin quest'anno ha superato il record di 86 vittorie di Ingemar Stenmark diventando lo sciatore di maggior successo della Coppa del mondo alpino con 88 vittorie.

"Non riesco nemmeno a esprimere a parole che onore sia far parte dell'elenco della rivista 'Time' delle 100 persone più influenti", ha scritto la Shiffrin su Instagram. "Il mio team di supporto è l'unico modo in cui sarei in grado di farlo, figuriamoci salire sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo 88 volte", ha detto. La nota elogiativa per la Shiffrin è stata scritta dalla tre volte medaglia olimpica Lindsey Vonn, che in precedenza deteneva il record femminile di 82 vittorie. "La maggior parte delle persone pensava che quel record non sarebbe mai stato battuto, e avere un'atleta donna che lo fa è davvero un grosso problema. Con Serena Williams che si allontana dal tennis, c'è spazio per un'altra grande superstar mondiale dello sport femminile, e Mikaela può colmare questa opportunità", ha scritto la Vonn. "Sta gareggiando contro se stessa a questo punto -potrebbe raggiungere 100 vittorie-. È solo una questione di quanto tempo Mikaela Shiffrin vuole continuare. Il cielo è il limite per lei".

Altri atleti inclusi nella lista delle 100 persone più influenti del Time sono il due volte vincitore del Super Bowl Patrick Mahomes, la giocatrice di basket statunitense Brittney Griner, il nazionale francese Kylian Mbappe e il tre volte vincitore del Grande Slam di tennis Iga Swiatek.