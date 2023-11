Sport: Mezzaroma, ‘impiantistica madre di tutte le questioni’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Siamo felici di aver contribuito a questa ricerca, come Sport e Salute. Questa iniziativa fa parte di una più generale su cui siamo stati investiti dal Governo e dal ministro per lo sport per aggiornare il censimento degli impianti sportivi. Abbiamo censito ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Siamo felici di aver contribuito a questa ricerca, come Sport e Salute. Questa iniziativa fa parte di una più generale su cui siamo stati investiti dal Governo e dal ministro per lo sport per aggiornare il censimento degli impianti sportivi. Abbiamo censito più di 77mila impianti, la stiamo aggiornando su quelli dismessi e non ultimati, partendo da Caivano, il progetto di ristrutturazione, anche sociale, che investe più in generale il Parco Verde. Quello dell'impiantistica sportiva è la madre di tutte le questioni; c’è carenza di impiantistica sportiva nelle scuole e c’è un grande divario tra Nord e Sud. Quello che dobbiamo fare tutti insieme, che è la missione di Sport e Salute, è risolvere questo problema”. Lo ha detto Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nel suo intervento alla “Presentazione del rapporto nazionale realizzato da Svimez e Uisp” sugli impianti sportivi nelle regioni italiane.