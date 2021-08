Sport: Milano, Palazzo Marino si tinge di viola per diritti persone con disabilità

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – Questa sera, all'imbrunire, Palazzo Marino verrà illuminato di viola, il colore internazionale della disabilità, per celebrare il lancio di #WeThe15, la campagna promossa dall’International paralympic committee (Ipc) e dall’International disability alliance (Ida) per porre l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità, circa 1,2 miliardi di cittadini, pari al 15% della popolazione mondiale.

Lo rende noto Palazzo Marino. Contemporaneamente saranno illuminati di viola le altre sedi istituzionali dei territori che saranno protagonisti dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 (Palazzo Lombardia, Palazzo Pirelli, Torre Allianz di Milano e il Palazzo del Municipio di Cortina d’Ampezzo), oltre a 115 tra i siti più iconici al mondo.

L’iniziativa #WeThe15, lanciata a cinque giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, "mira a porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e ad agire come un movimento globale che promuove l'inclusione e l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali.

Riunisce la più grande coalizione mai vista di organizzazioni internazionali del mondo dello sport, dei diritti umani, delle istituzioni, dell’economia, delle arti e dello spettacolo".

L'International paralympic committee, Special olympics, Invictus games foundation e International committee of sports for the deaf (Deaflympics), inoltre, "sfruttando la capacità dello sport di coinvolgere un vasto pubblico e stimolare un cambiamento positivo, hanno unito le forze per la prima volta nella storia. Le quattro organizzazioni utilizzeranno i loro eventi sportivi internazionali e le comunità di atleti per aumentare ulteriormente la consapevolezza e la comprensione dei problemi che devono affrontare le persone con disabilità in tutto il mondo".