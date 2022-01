Sport: Onorato (Roma Capitale), 'con altre 7 città chiediamo interventi urgenti a Draghi' (2)

(Adnkronos) – “Ciò che chiediamo – precisa Onorato – è prima di tutto un supporto economico straordinario, parametrato al reale bisogno, che consenta di superare questa prima fase tamponando le spese. Non possiamo però fermarci qui. Intendiamo pianificare interventi a medio e lungo periodo.

Per questo ci rivolgiamo al Governo affinché intervenga sul superbonus del 110% per l’ammodernamento ed efficientamento degli impianti in chiave green e lo estenda all’intero impianto sportivo, non solo alla parte degli spogliati come accade invece adesso. Sarebbe inoltre giusto che la stessa richiesta possa essere presentata oltre che dalle Società anche dalle Associazioni Sportive".

“Vogliamo infine – continua Onorato – che sia concessa la possibilità di prolungare le concessioni a chi ha impianti pubblici per almeno due anni perché queste strutture, in molti casi, sono rimaste aperte per pura passione sportiva e meritano di poter recuperare ciò che hanno perso per colpa della pandemia”.

“Sono fiducioso che questo nostro appello non rimarrà inascoltato – conclude l’Assessore -. Si vince o si perde tutti insieme”.