Sport: Pagano (Fi), 'rivoluzione e impegno solenne davanti ai cittadini'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Un voto importantissimo, rivoluzionario: pochi istanti fa l’aula della Camera ha decretato, all’unanimità, l’ingresso dello sport in Costituzione con questa frase inserita all’articolo 33: 'La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme'. Con questo voto non abbiamo solo modificato la Carta ma ci siamo assunti un impegno solenne di fronte ai cittadini di oggi e di domani e cioè lavorare affinché sia garantito a tutti, fin da bambini, il diritto a praticare lo sport e a farlo in strutture funzionali e moderne. E ci impegneremo a costruirle anche laddove non dovessero esserci, potenziando servizi e offerte. Ecco l’Italia orientata al futuro che avevamo in mente quando abbiamo presentato il nostro programma: tappa importante nel percorso di innovazione, ammodernamento ed efficienza che stiamo tracciando insieme". E' quanto ha scritto, sui propri canali social, il presidente della commissione Affari costituzionali e deputato di Forza Italia, Nazario Pagano.