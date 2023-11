Sport: Pancalli, 'bene che sia in Costituzione, ma diventi diritto'

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – “Il problema è far diventare lo sport un diritto, perché purtroppo non basta essere presente in Costituzione. Ma dobbiamo comunque attribuire l’importanza politica dell’ingresso dell’attività sportiva nella Carta”. Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Cip, durante il convegno 'Quale sport in Costituzione?' organizzato dall’Us Acli in occasione dell’Assemblea di Avvio dell’Anno Sociale. "Nell’inserimento in Costituzione ravviso comunque un valore culturale incredibile -ha aggiunto Pancalli-. Ora dobbiamo esprimere noi in primis una cultura dello sport che non sia esclusiva. Anche lo sport iper professionistico svolge un ruolo sociale. Ma noi, sbagliando, definiamo sociale tutto ciò che è negativo. Non è così. Se non individuiamo un percorso comune di politiche sportive non ne usciremo, perché continuerà la contrapposizione tra il mondo di vertice e di base".