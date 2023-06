Sport: Pancalli, 'ottimista per il Tre Fontane, ricominciato dialogo con Roma Capitale'

Sport: Pancalli, 'ottimista per il Tre Fontane, ricominciato dialogo con...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "Sono moderatamente ottimista sul completamento dei lavori al Tre Fontane della Cittadella dello Sport Paralimpico. Il dialogo con Roma Capitale è ripreso, con l'assessore Onorato abbiamo iniziato un percorso e ora come Cip ci operiamo per presentare il progetto". Sono le parole del presidente del Cip Luca Pancalli, a margine della presentazione dei Wembrace Games 2023, tenutasi al Campidoglio stamattina. "Il primo tempo di questo film è stato già celebrato, ora manca la seconda parte. Questa è l'ultima tappa di un progetto che ha visto l'approvazione del consiglio comunale e che oggi, dopo più di 15 anni, vogliamo portare a termine. Ma questa è l'Italia".

"L'obiettivo è arrivare alla conferenza dei servizi entro fine anno -aggiunge il presidente del Cip- questo è un impianto sognato, realizzato e inaugurato con Mattarella presidente, ma mancano ancora la foresteria per gli atleti ed il palazzetto, senza non stento a definirlo un impianto handicappato. Noi vogliamo un impianto utilizzabile da tutto il mondo paralimpico e non solo", conclude Pancalli.