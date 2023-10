Sport: pay-per-view su Dazn, il servizio arriva anche in Italia

Milano, 10 ott. - (Adnkronos) - Dopo l’implementazione all'inizio dello scorso anno in Usa, Canada, Regno Unito e Irlanda, Dazn annuncia l’arrivo del servizio di pay-per-view in nuovi mercati come Italia, Germania e Giappone. La dimensione globale che caratterizza Dazn, presente orm...

Milano, 10 ott. – (Adnkronos) – Dopo l’implementazione all'inizio dello scorso anno in Usa, Canada, Regno Unito e Irlanda, Dazn annuncia l’arrivo del servizio di pay-per-view in nuovi mercati come Italia, Germania e Giappone. La dimensione globale che caratterizza Dazn, presente ormai in oltre 200 mercati, e le sperimentazioni effettuate di volta in volta paesi ‘pilota’ stanno permettendo alla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo di introdurre nuove funzionalità tecnologiche in un territorio, per poi portare le stesse in altri.

Il modello PPV di Dazn, che per il momento è attivo sugli sport da combattimento ed eventi di richiamo, entra ora nella prima fase di lancio sul mercato italiano dopo un primo test effettuato ad agosto, e consentirà a tutti i tifosi l’accesso ad eventi sportivi selezionati. Si partirà quindi con alcuni match di boxe, per poi sviluppare in futuro un’esperienza di visione sempre più flessibile.

“Dazn è costantemente impegnata nel fornire agli appassionati di sport un prodotto sempre migliore, cercando di sfruttare la tecnologia per aumentare la scelta, l’accessibilità e la possibilità per i fan di vivere la propria passione. La funzionalità PPV è solo una delle innovazioni che stiamo implementando, con altre molto importanti in arrivo. Tutto questo in continuità con l’obiettivo di Dazn, quello di diventare la destinazione di intrattenimento sportivo per eccellenza, dando vita a una piattaforma che ogni tifoso possa usare e vivere” spiega Sandeep Tiku, CTO di Dazn Group.

“La scalabilità e la possibilità di sperimentare a livello globale è un grande valore aggiunto in ottica di miglioramento continuo dell’esperienza degli appassionati di sport. Siamo un’azienda in continua evoluzione, che mette al centro la passione dei nostri abbonati. L’introduzione della funzionalità pay-per-view anche in Italia, seppure in fase iniziale, rappresenta un’opportunità per far avvicinare sempre più tifosi a eventi e competizioni sportive selezionate, in maniera flessibile” commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Il primo evento in PPV vedrà scontrarsi sul ring il popolare YouTuber e boxer inglese KSI contro il pugile professionista Tommy Fury. L’evento, che ha fatto già registrare in poco tempo il sold-out alla AO Arena di Manchester, è in programma sabato 14 ottobre su Dazn. Gli appassionati interessati potranno accedere alla propria area ‘Il mio Account’ e procedere all’acquisto nella sezione ‘Servizi aggiuntivi’. In questa fase iniziale, l’acquisto degli eventi in pay-per-view è disponibile solo per chi ha già attivato un abbonamento a DAZN.