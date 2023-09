Sport: Pd, 'interrogazione ad Abodi su tesseramento minori stranieri'

Roma, 29 set (Adnkronos) – "Presenteremo oggi un’interrogazione al ministro dello Sport, Andrea Abodi, per capire cosa stia succedendo rispetto alla difficoltà di tesseramento di ragazzi minori di 18 anni senza cittadinanza italiana che vogliono praticare sport". Lo dichiarano i deputati dem Mauro Berruto, responsabile del dipartimento Sport del Partito democratico, Andrea Rossi, Ilenia Malavasi e Stefano Vaccari.

"Molte segnalazioni ci arrivano da associazioni che tentano di tesserare piccoli sportivi, cittadini di seconde e terze generazioni residenti in Italia, ma ancora senza cittadinanza e non riescono a farlo", proseguono. "Considerato che, come recentemente voluto dal Parlamento intero, anche la Carta costituzionale riconosce il valore educativo e sociale dello sport, chiediamo di intervenire affinchè siano chiarite con le federazioni le procedure in osservanza al dl 36, come peraltro definito nella XVII Legislatura con i governi di centrosinistra, che richiede ai piccoli atleti semplicemente un anno di frequenza scolastica”, aggiungono.

“Ci giunge notizia, infatti, di richieste di documenti molto complessi da reperire. Segnaliamo il problema e, in modo costruttivo, chiediamo al ministro un intervento affinché la situazione presso le federazioni sportive torni a normalizzarsi”, concludono i parlamentari dem.