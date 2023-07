Sport, Perissa (FdI): stiamo perfezionando la riforma

Roma, 12 lug. (askanews) – “Nelle prossime settimane la riforma sullo sport subirà diverse modifiche che sicuramente porteranno dei significativi

miglioramenti lungo due binari fondamentali: quello della sostenibilità, sia gestionale sia economica, e quello del riconoscimento della dignità professionale di quasi 1mln di persone che fino ad oggi hanno lavorato nel mondo dello sport senza il riconoscimento di alcun diritto. Dobbiamo anche aiutare il mondo dello sport a recepire questa riforma. Per questo stiamo

cercando di fare una distinzione tra le diverse associazioni, per distinguere le piccole realtà, che fungono da presidi anche sociali sui territori, e le grandi associazioni nazionali”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Marco Perissa, segretario della Commissione Cultura della Camera, durante la puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “C’è una moltitudine di

professionisti super qualificati che dobbiamo valorizzare per aiutare questo settore, che ha la capacità di generare un valore non solo sociale ma anche economico. Proprio per questo faremo un’opera di mappatura e monitoraggio tra le associazioni anche per avere contezza del volume d’affari di questo comparto, che rappresenta oggi quasi l’1,4% del PIL del nostro paese”, ha

concluso Perissa.