Sport: Perrelli, 'motori per Sky sono fiore all'occhiello'

Monza, 27 feb.

(Adnkronos) – “Benvenuti alla Casa dello Sport, non è uno slogan ma un dato di fatto, trasmettiamo 22 discipline e all’interno di questo enorme contenitore, i motori sono il nostro fiore all’occhiello. Qualsiasi competizione a livello internazionale su 4 o su 2 ruote è solo su Sky e questa è una esclusiva incredibile e a questo aggiungiamo valore con sky touch, un nostro investimento in talento, i nostri giornalisti e talent, e gli investimenti in tecnologia e nell’affidabilità, oggi ancora più importante.

Lasciamo al nostro cliente di poter godere dei nostri contenuti su satellite, streaming con Now e con Sky Go. Sono 13 anni che mandiamo contenuti sportivi e non, in streaming. Poi a proposito di compleanni, Sky compie 20 anni, sono 20 anni che Sky è il punto di riferimento dello sport in Italia”. Queste le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia nel corso della presentazione della nuova stagione di Sky Motori all’Autodromo di Monza.

La F1 e la MotoGp sono i principali appuntamenti delle oltre 320 gare in 43 weekend. “Per la F1 abbiamo già annunciato l’accordo incredibile a livello di gruppo, avremo l’esclusiva della F1 fino al 2027, un contenuto che sta crescendo come audience diverse, soprattutto tra donne e giovani. Speriamo in un campionato per la Ferrari sempre molto all’avanguardia, ed ho visto anche una livrea bellissima dell’Alfa Romeo. Quest’anno ci sarà anche Las Vegas.

Per la MotoGp abbiamo moto e pilota italiani campioni del mondo, avremo le sprint race e una rivalità tra i team e lì ci siamo fino al 2025 per adesso”, ha aggiunto Perrelli.