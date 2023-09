Sport: Premier Padel nomina Eno Polo come Ceo

Doha, 26 set. - (Adnkronos) - Premier Padel, il circuito di padel professionistico leader nel mondo, fondato da Qatar Sports Investments (QSI) insieme alla International Padel Federation (FIP) e alla Professional Padel Association (PPA), ha nominato Eno Polo come Ceo per guidare la prossima ambizios...

Doha, 26 set. – (Adnkronos) – Premier Padel, il circuito di padel professionistico leader nel mondo, fondato da Qatar Sports Investments (QSI) insieme alla International Padel Federation (FIP) e alla Professional Padel Association (PPA), ha nominato Eno Polo come Ceo per guidare la prossima ambiziosa fase di sviluppo sportivo, crescita commerciale ed espansione globale di Premier Padel. Eno Polo riferirà al Consiglio del Premier Padel e inizierà il suo incarico a partire dal 16 novembre 2023. Eno ha avuto una carriera ampia e ricca di successi nel mondo dello sport, maturando anche una vasta esperienza nel padel e nel tennis, ricoprendo ruoli di responsabilità presso Nike in Europa e in Nord America; successivamente è stato presidente di Havaianas EMEA e Nord America, presidente di Global Brands Group Europe e consulente senior della FIFA.

Eno è entrato a far parte di Premier Padel da LeDap Group, un gruppo internazionale di società di padel che gestisce più di 120 club con oltre 700 campi da padel in tutto il mondo, dove ricopriva il ruolo di CEO. Dal gennaio 2021, Eno è anche membro del Consiglio di amministrazione dell’ATP Tour. Il mese scorso, QSI e FIP hanno annunciato il raggiungimento di un accordo storico con Damm per l’acquisizione del World Padel Tour (WPT) da parte di QSI; Premier Padel e WPT saranno unificati in un unico tour mondiale di padel professionistico – chiamato Premier Padel – nel 2024, sotto la governance della Federazione Internazionale di Padel, previa approvazione delle autorità competenti. La responsabilità immediata di Eno sarà quella di gestire la fusione dei due circuiti, per poi guidare il cambio di passo del Premier Padel verso uno dei circuiti più dinamici, moderni e professionali dello sport globale.

Premier Padel è stato lanciato solo nel 2022 e già dal primo anno è diventato uno dei circuiti in più rapida crescita dello sport mondiale. Nel primo anno, oltre 500 giocatori di tutto il mondo hanno partecipato ai tornei di Premier Padel, disputati in alcuni dei luoghi più iconici della storia dello sport, tra cui lo Stade Roland-Garros di Parigi. Premier Padel si è assicurato accordi di trasmissione pluriennali che coprono più di 180 paesi e raggiungono oltre 150 milioni di famiglie, inoltre la stagione inaugurale 2022 di Premier Padel ha attirato 22,7 milioni di visualizzazioni su YouTube. A marzo di quest’anno, oltre 110 giocatrici professioniste di spicco si sono unite a Premier Padel.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente di Qatar Sports Investments e Premier Padel, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di nominare Eno come CEO di Premier Padel. Con la sua fantastica carriera quasi trentennale in tutti gli sport, compresi quelli con la racchetta, Eno apporta al circuito un patrimonio immenso di conoscenze, esperienze e relazioni. Sa come costruire un circuito globale d’élite e sa anche quanto siano importanti i giocatori per qualsiasi progetto. Non vediamo l’ora che Eno porti avanti la prossima grande fase di sviluppo di Premier Padel”.

Luigi Carraro, Presidente della International Padel Federation, ha affermato: “Eno è una nomina esecutiva eccezionale per guidare la prossima ambiziosa fase di crescita di Premier Padel. In qualità di organo di governo di Premier Padel, la FIP è orgogliosa di guidare lo sviluppo del padel a livello professionale in tutto il mondo, mettendo al centro della propria missione i giocatori e le Federazioni Nazionali per far crescere questo sport ovunque. L’esperienza di Eno con tutte le parti interessate nell’ecosistema sportivo – in particolare con i giocatori dell’ATP Tour – risulterà preziosa per portare il Premier Padel ai vertici dello sport mondiale”.

“Sono lieto di entrare a far parte di Premier Padel in qualità di amministratore delegato per guidare, senza alcun dubbio, il progetto più entusiasmante dello sport mondiale -ha detto Eno Polo-. Grazie alla visione e all’ambizione dei proprietari, i risultati raggiunti da Premier Padel in così poco tempo sono incredibili. Ma la cosa più entusiasmante è che abbiamo appena iniziato a liberare il brillante potenziale di questo circuito leader a livello mondiale. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza, la mia energia e la mia leadership per far progredire il Premier Padel, collaborando con gli stakeholder del padel, dello sport e dell’economia per costruire qualcosa di molto speciale per i giocatori e le giocatrici professionisti, che sono la nostra componente più importante – e per tutti coloro che sono legati al fantastico sport del padel”.