Sport: Quintieri (Ics), ‘Inattività fisica aumenta costi sanità’

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – "Cosa può fare la medicina per lo sport? Ricerca. Ma anche lo sport può fare molto. Se si seguissero almeno 5 ore a settimana di sport ci sarebbero migliaia di morti in meno in Europa e la spesa sanitaria ne trarrebbe un grosso risparmio. In Italia è stato stimato che l'inattività fisica costerà circa 1 miliardo e 300 milioni; quindi fare sport fa bene non solo alla salute". Lo ha detto Beniamino Quintieri, presidente dell'istituto per il Credito Sportivo, durante il convegno "Medicina e Scienza dello Sport" che si tiene all'UniCamillus nell'ambito della serie di seminari "Orizzonti della Medicina". “l'Istituto Credito Sportivo è l'unico dedicato al mondo dello sport e quando dobbiamo concedere dei finanziamenti valutiamo in base a dei parametri e tra questi c'è sempre l'impatto sulla sanità. Un altro aspetto importante è quello della salute mentale, soprattutto nei giovani e dopo la crisi pandemica in cui si è registrato un incremento di sofferenza e disagio. In questo contesto si sta studiando come l'attività sportiva possa aiutare. Anche noi del Credito Sportivo stiamo mettendo in piedi un progetto per valutare come lo sport possa aiutare a combattere questo aspetto della sanità", ha aggiunto.