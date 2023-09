Sport: Rampelli (Fdi), 'si fa sul serio, tutte le scuole siano dotate di palestre'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Oggi viene inserita in Costituzione una norma fondamentale per il benessere degli italiani e in particolare per la crescita dei nostri ragazzi. Ora occorre lavorare affinché lo sport inserito nella nostra Carta non sia solo una petizione di principio ma si tr...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Oggi viene inserita in Costituzione una norma fondamentale per il benessere degli italiani e in particolare per la crescita dei nostri ragazzi. Ora occorre lavorare affinché lo sport inserito nella nostra Carta non sia solo una petizione di principio ma si trasformi in atti concreti". È quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli.

"E' necessario – aggiunge – introdurre definitivamente l’educazione motoria nella scuola primaria, garantire che tutti gli istituti superiori abbiano impianti sportivi agibili e moderni favorendo, ove non ci fossero condizioni economico finanziarie, il regime di sussidiarietà affidando la gestione delle strutture sportive a società e associazioni in cambio della manutenzione, programmare le attività motorie per la terza età al fine di prevenire le patologie più ricorrenti e migliorare la qualità della vita". "Dopo diverse legislature nelle quali ho avanzato insieme ad altri questa proposta e solo 12 mesi dal varo della legislatura si sono esaurite le quattro letture necessarie per correggere la nostra Costituzione. Un grazie al ministro Abodi, garanzia che lo Stato potrà vincere questa sfida complessa e affascinante di cui bambini, ragazzi e anziani hanno un gran bisogno. Lo sport favorisce la crescita mentale e la resistenza fisica, ha un enorme valore educativo, oltre che di benessere psicofisico. Questa norma tutela anche tutti coloro che operano nel mondo sportivo che fino a oggi non hanno mai vista riconosciuta la loro professionalità", conclude Rampelli.