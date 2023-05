Sport: Santanchè, Valditara, Giorgetti, Tajani e Abodi ospiti a 2/a edizione di 'Vita da Campioni'

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – I ministri Daniela Santanchè, Giuseppe Valditara, Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Andrea Abodi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono ospiti alla seconda edizione di “Vita da Campioni”, la rassegna voluta e organizzata da Sport e Salute insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel e insieme a Kratesis, in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Presso la Biblioteca della Casa delle Armi al Foro Italico, da martedì 16 a giovedì 18 maggio, Ministri e rappresentanti delle cariche istituzionali si ritrovano nella splendida e storica cornice del Foro Italico, sito sempre più iconico e casa dello sport, per dialogare su sport, futuro sportivo, salute, impiantistica, scuola e l’impatto sociale, culturale educativo ed economico che lo sport ha sul sistema Paese.

Ad ogni incontro sono ospiti fissi, per approfondire insieme i temi trattati, Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute, Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, le Legend di Sport e salute, mentre si alternano i giornalisti Eleonora Daniele ed Emilio Mancuso. Roberto Arditti Direttore Editoriale di Formiche conduce l’incontro. Gli appuntamenti iniziano martedì 16 maggio alle ore 18, con la visita del Ministro del Turismo Daniela Santanchè che dialoga con i Legend Sport e Salute Stefano Pantano e Sandro Cuomo insieme a Eleonora Daniele, Giornalista Rai, sul tema del turismo sportivo come risorsa per il Paese.

Il legame tra sport e scuola è l'argomento trattato nella giornata di mercoledì 17 maggio alle ore 16.30, in occasione dell’incontro del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con il Legend Sport e Salute Massimiliano Rosolino e la giornalista Rai Eleonora Daniele. Nella mattinata di giovedì 18 maggio alle ore 10.00, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti incontra i Legend Sport e Salute Manuela di Centa e Filippo Magnini e il giornalista Rai Emilio Mancuso per dialogare su l'impatto economico dell'industria dello sport e delle misure messe in campo con il PNRR.

La mattinata del 18 maggio prosegue con l’incontro tra il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Legend Sport e Salute Stefano Maniscalco sulle tematiche dello sport nella Capitale. Alle ore 17,30 interviene il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in dialogo con i Legend Sport e Salute Anzhelika Savrayuk e Maurizio Damilano e i giornalisti Rai Eleonora Daniele ed Emilio Mancuso. Lo sport come strumento di diplomazia e di cooperazione internazionale è la tematica principale.

A conclusione di questa seconda edizione di “Vita da Campioni”, alle ore 18,15 del 18 maggio, interviene il Ministro per lo Sport e dei Giovani Andrea Abodi in dialogo con il Legend Sport e Salute Maurizio Damilano. Le prospettive future dello sport e le iniziative del governo in questo ambito saranno al centro dell’incontro.