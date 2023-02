Sport sardo in lutto: è morto Enzo Molinas, icona del basket

Ci sono decine di motivi validissimi per dire che oggi lo sport sardo è in lutto: è morto Enzo Molinas, icona del basket e preparatore del Cagliari calcio

Lo storico allenatore era stato anche capo in serie A nel Brill Cagliari negli anni Settante. I media spiegano che la scomparsa del professor Molinas rappresenta una grande perdita per lo sport sardo. Lo torico allenatore di basket aveva nel suo curriculum anche un’esperienza da capo allenatore in serie A nel Brill Cagliari. Lo era stato alla fine degli Anni Settanta ma il suo ruolo aveva riguardato anche il calcio.

Molinas infatti era stato anche preparatore atletico del Cagliari calcio negli Anni Ottanta, nonché docente di Giochi sportivi nella sede sarda dell’Isef. Vanto di Molinas fu anche il suo ruolo di co-fondatore della scuola calcio “Gigi Riva”. Per onorare un personaggio così illustre e dinamico lo scorso 4 marzo 2022 il Comune di Cagliari gli aveva dedicato una cerimonia.

“Generazioni intere con i suoi insegnamenti”

E non è un caso che le testate isolane puntino molto sul ruolo “pedagogico” del professor Molinas: “Generazioni di ragazzi sono passate attraverso i suoi insegnamenti.

La sua era una formazione di alto livello rivolta soprattutto ai giovani e non a caso sul finire della carriera aveva deciso di dedicarsi al minibasket per favorire la crescita e lo sviluppo non solo tecnico dei giovani cestisti”, lo ha scritto La Nuova Sardegna. E Molinas era anche un vero “punto di riferimento per le famiglie che spesso si rivolgevano a lui per preziosi consigli”.