Sport: un successo il progetto di Pony Academy Asi e fondazione Hopen

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Coronato con successo il progetto che la Pony Academy Asi conduce da un anno insieme alla Fondazione Hopen con anche la partnership di HippoGroup Roma Capannelle, sempre sensibile e attiva nell'ambito del sociale. Un gruppo di ragazzi affetti da malattie rare ha fatto il proprio esordio in una gara di equitazione Asi nella disciplina della gimkana.

Grande la soddisfazione dei vertici della Fondazione Hopen a cui i ragazzi appartengono.

L'Asd Pony Academy da un anno sta seguendo questo gruppo di ragazzi e lo sta avvicinando al mondo dello sport a cavallo affinché ne possano trarne un beneficio non solo fisico; il loro debutto nelle discipline integrate rappresenta il risultato degli sforzi congiunti del personale della Pony Academy e del dipartimento Discipline Integrate di Asi che ormai da quasi 10 anni lavora per costruire un angolo di sport in piena integrazione in cui persone diversamente abili e normodotati possano confrontarsi esclusivamente sulle proprie capacità tecniche.

"Da sempre, Fondazione Hopen si impegna con ogni mezzo ad aiutare ragazzi disabili e le loro famiglie -ha detto Federico Maspes, fondatore della associazione Hopen-. Avvicinandosi a questi splendidi animali, i ragazzi hanno avuto la possibilità di vivere indescrivibili momenti di gioia. Ringrazio chi ha preso parte al progetto perché, 'cavalcando' questa nuova esperienza, ha contribuito a farli sentire vivi".