Sport: Università del Salento, laurea honoris causa a Raffaele Chiulli

Lecce, 10 ott. – (Adnkronos) – L’Università del Salento conferirà la laurea honoris causa in Giurisprudenza a Raffaele Chiulli, Presidente Safe, Gaisf – Global Associaton of International Sport Federations, di SportAccord (World Sport and Business Summit), ARrisf (Associations of IOC Recognized Internationals Sport Federations) e Uim (Union Internationale Motonautique).

La cerimonia è in programma lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 11, nella sala conferenze del Rettorato a Lecce in piazza Tancredi 7 e i lavori verranno trasmessi in diretta streaming al seguente link https://bit.ly/chiullihonoriscausa. Chiulli terrà una lectio magistralis su 'The new frontiers of Sport'.