Sport: Ussi, all’Olimpico premiati Immobile e giornalisti sportivi Rai

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi nella sala stampa dello Stadio Olimpico il convegno dell’Unione Stampa Sportiva Italiana “Ussincontra”, occasione per premiare diverse personalità legate al mondo del calcio. Ospite d’onore Ciro Immobile, insignito del premio “Vincenzo Margiotta” per gli Eroi del Calcio. “Un’onore ricevere questo premio come De Sisti e Schillaci prima di me. La Lazio è stanca ma vogliamo la Champions League. Giocare per l’Italia tira fuori il meglio”. Premiati tra gli altri anche Riccardo Cucchi, Gianni Cerqueti, Ezio Luzzi, Bruno Gentili e Jacopo Volpi. Le voci del calcio attuale hanno ricordato Nando Martellini, storico radiocronista Rai a cui è dedicato il premio.

“Definivo Nando l'essenziale e lui si compiaceva di questa cosa. Era la sintesi del suo stile: sobrio e asciutto ma assolutamente efficace", ricorda Bruno Gentili, durante il ritiro del suo premio. "Nando e gli altri sono ancora giornalisti inarrivabili. Ogni paragone credo sia impossibile. Nando per la 'partita del secolo' era preoccupato: pensava di aver esagerato i toni. Nella sua straordinaria modernità era profondamente umile", commenta invece Riccardo Cucchi.

Durante il convegno sono intervenuti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente Sport e Salute Vito Cozzoli e altre personalità del mondo sportivo.