Sport: Vezzali, 'con ingresso atleti paralimpici nelle Fiamme Gialle si scrive pagina storica'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "Con l’ingresso di Ambra Sabatini, Martina Caironi, Oxana Corso, Luigi Beggiato e Giacomo Bertagnoli nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle si scrive una pagina importante della storia sportiva italiana. Non poteva esserci preludio migliore alle Paralimpiadi invernali che l’avvio, a pieno titolo, di una percorso nuovo che è soprattutto un segnale di grande maturità culturale del nostro Paese.

Ancora una volta lo sport da l’esempio anche sul piano sociale e dell’integrazione". Così in una nota la sottosegratria allo sport Valentina Vezzali. "Complimenti alla Guardia di Finanza ed al suo Comandante Generale, Gen. Giuseppe Zafarana per essere stati protagonisti attivi di questo atto e in bocca al lupo per l’inizio di questo percorso professionale ai cinque atleti da oggi contrattualizzati nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle", conclude Vezzali.