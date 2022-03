Roma, 18 mar. – (Adnkronos) – "I contributi a fondo perduto per Asd e Ssd sono in pagamento. Il Dipartimento per lo Sport sta erogando 40.000.000 di euro per locazioni, concessioni e contributi forfettari per le Asd e le Ssd che non ne avevano mai beneficiato prima".

Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.