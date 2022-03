Sport: Vezzali, 'convocato tavolo istituzionale per discutere su divieto pubblicità scommesse'

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – “Il mondo dello sport in generale e in particolare quello del calcio richiede interventi a livello normativo e non interventi a pioggia. La settimana prossima ho convocato un tavolo istituzionale, dopo essermi interfacciata con il presidente Figc Gravina, a cui parteciperà Adm, MEF, MISE e i presidenti delle commissioni finanze di Camera e Senato per trovare nell’immediato soluzioni relativamente anche al settore del Betting“.

Lo ha detto ad Agimeg il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali in merito all’ipotesi di eliminazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse introdotto con il decreto dignità che ha privato lo sport, soprattutto le categorie minori, di importanti introiti derivanti dalle sponsorizzazioni.