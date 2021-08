Sport: Vezzali, 'grazie a Figc, Fip e Fipav clima collaborativo'**

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali ha concluso oggi il ciclo di incontri coi Presidenti federali delle discipline (Figc, Fip, Fipav) che per prime avvieranno i propri campionati e con i vertici delle Leghe che organizzano le singole competizioni a squadre.

Gli incontri sono stati utili a recepire le diverse istanze e le priorità provenienti dalle singole realtà e che, su tutte, riguardano le modalità e l’aumento della percentuale di pubblico agli eventi sportivi, oltre a richieste di carattere economico riguardanti sostegni ed agevolazioni fiscali utili a permettere al tessuto sportivo di poter fare fronte alle difficoltà economiche legate alla pandemia.

“Ringrazio i Presidenti Gabriele Gravina, Giovanni Petrucci e Giuseppe Manfredi così come i vertici delle Leghe di Calcio, Pallacanestro e Pallavolo, non soltanto per la disponibilità ma anche per il clima collaborativo e propositivo che si è instaurato nel corso degli incontri.

Sono stati momenti importanti di confronto nel corso dei quali ho ascoltato le diverse istanze presentate. Tutto ciò mi è utile adesso per proseguire il percorso istituzionale necessario al fine di giungere a risposte che possano rappresentare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di carattere sanitario, sociale ed economico”, ha spiegato la Vezzali.