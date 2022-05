Sport: Vezzali, 'record incassi e pubblico per tennis e Coppa Italia, passione e organizzazione'**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Ciò che mi preme sottolineare sono due aspetti rilevanti. Il primo relativo al fatto che pur trattandosi di due sport differenti, calcio e tennis, gli appassionati, uomini, donne e i tanti bambini che ho potuto vedere, pur nella loro differenza, hanno convissuto in armonia, ognuno nel rispetto dei propri spazi.

Il secondo è l’aspetto economico. Con 5 milioni e 200mila euro d’incasso è stato registrato il record assoluto per una finale di Coppa Italia, e gli Internazionali di tennis stanno viaggiando verso gli oltre 16 milioni d’incasso, record assoluto per gli eventi sportivi in Italia. Un motivo ulteriore per confermare l’importanza sociale ed economica dello sport in Italia". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, intercettata dall'Adnkronos nei pressi di Palazzo Chigi sulla giornata di sport, ieri nella Capitale.

"Non solo passione e assoluta professionalità organizzativa, lo sport, attraverso eventi come quelli di ieri, garantisce una ricaduta sul territorio e sulla popolazione che porta enormi benefici ad ogni settore, a cominciare da quello del turismo".