Il balletto tra Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena è già diventato virale su Instagram: il video della coppia che spopola online.

Il bomber Ciro Immobile è diventato virale in rete, ma non per le sue prodezze in campo bensì per un ballo scatenato! Il giocatore della Lazio si è infatti lasciato andare a un ballo di coppia con la moglie Jessica Melena, immortalandosi sui social in questo improbabile duetto. Da sempre apparsi come una coppia semplice, Jessica e Ciro sono entrambi molto dediti alla famiglia, tanto che di rado si vedono ospiti di eventi mondani.

Ciro Immobile, novello ballerino

Nel dettaglio della vicenda, è stata Jessica a pubblicare sulla sua pagina Instagram la mini coreografia eseguita da lei e dal consorte. Ciro Immobile e la moglie sembra stiano guardando uno schermo, da cui prendono spunto per fare i passi di danza. Precisiamo che se Jessica sembra essere molto disinvolta e a suo agio muovendosi a ritmo, Ciro invece pare piuttosto in difficoltà e poco coordinato nei movimenti.

La divertente scenetta apparsa sui social è dunque la conferma della serenità familiare del giocatore, che ha acconsentito a mostrare uno dei tanti scorci quotidiani con i suoi followers. Dietro di loro balla anche una delle figlie, mente si intravede l’altra che mangia nella stanza accanto.

Visualizza questo post su Instagram Vamos @ciroimmobile17 Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 2 Dic 2019 alle ore 10:35 PST

Ciro Immobile e Jessica Melena sono sposati dal 2014 e hanno già tre splendidi bambini. I due si sono conosciuti in un locale di Pescara e tra di loro è scoppiato subito il cosiddetto colpo di fulmine. Nel giro di poche settimane sono andati a convivere e sei mesi dopo è arrivata la loro primogenita Michela. Giorgia è invece nata nel 2015, mentre da pochi mesi sono diventati genitori anche del piccolo Mattia. Ciro e Jessica si sono uniti in matrimonio con una cerimonia spettacolare a Chieti e da sempre appaino inseparabili.