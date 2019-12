Prima sconfitta per Mourinho sulla panchina del Tottenham dopo i due successi in Premier e quello in Champions contro l'Olympiacos.

E’ arrivata la prima sconfitta di José Mourinho sulla panchina del Tottenham proprio a Old Trafford, suo vecchio stadio prima di essere esonerato dal Manchester United. Una caduta che fa molto male al club londinese, lontano dalle posizioni alte della classifica e costretto a far punti in ogni match per provare a raddrizzare la stagione.

Tottenham, cade Mourinho a Old Trafford

Dopo le tre vittorie consecutive (due in Premier League e una in Champions contro l’Olympiacos) è arrivato il primo stop per Mourinho sulla panchina del Tottenham. Nel turno infrasettimanale, gli Spurs erano attesi dal difficile impegno di Manchester contro lo United: gara molto equilibrata, ma il calcio di rigore trasformato nella ripresa da Rashford ha regalato ai Red Devils tre punti fondamentali per la classifica. Mournho non ha digerito la sconfitta e, nel post partita, ha attaccato l’atteggiamento della sua ex squadra: “Se hanno fatto punti contro le migliori come Liverpool, Chelsea e Leicester, il merito è di un comportamento votato soprattutto a difendere.

Le formazioni migliori tendono a preferire il possesso palla e l’impostazione della manovra e ciò inevitabilmente favorisce i Red Devils”.

Il quarto posto, ultima posizione valida per l’accesso alla prossima Champions League, è occupato dal Chelsea di Lampard e dista ben nove punti. Sicuramente la stagione è ancora molto lunga, ma non sarà facile per il Tottenham ritrovare gli stimoli giusti dopo la celeberrima finale di Champions persa a giugno contro il Liverpool di Klopp.