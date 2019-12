Il modo del Corriere dello Sport di presentare Inter-Roma, con Lukaku e Smalling in prima pagina e il titolo "Black Friday" genera grande polemica.

Polemica sul quotidiano sportivo romano Corriere dello Sport. Per presentare il big match della prossima giornata di campionato, Inter-Roma, il Corriere ha messo in prima pagina le foto di Lukaku e Smalling, ex compagni allo United, attualmente attaccante e difensore di nerazzurri e giallorossi, col titolo di “Black Friday”. Il riferimento al colore della pelle dei due calciatori, giocando anche sul nome dell’iniziativa commerciale per gli acquisti a prezzi scontati, ha suscitato diverse polemiche.

Il sottotitolo recitava: “Alla faccia degli scemi che fanno ‘buu’, domani tutti dovremmo fare ‘ooh'”. Questo però non è bastato a fermare le reazioni, levatesi altissime sui social. Sul web, infatti, è scoppiata subito la polemica. Il titolo è stato riportato e criticato duramente da diversi siti online stranieri, tra cui il popolarissimo Daily Mail, il Guardian e la stessa BBC in home page.

Gli attacchi maggiori al calcio italiano, arrivano soprattutto dall’estero e proprio dall’Inghilterra.

Polemica Corriere dello Sport

La Roma attraverso il suo canale inglese ha twittato: “No one, absolutely nobody. Not a single soul” (“Nessuno. Assolutamente nessuno. Non anima viva. Il titolista del Corriere dello Sport”, con riferimento a coloro che avrebbero scritto o pensato a quell’apertura in un momento così delicato sul tema del razzismo). Anche la Fiorentina ha voluto twittare un suo messaggio contro il razzismo: “Senza parole”.

Anche l’Inter ha voluto commentare la vicenda, lanciando un messaggio contro il razzismo: “Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma discriminazione”. I nerazzurri non hanno citato il Corriere dello Sport per non dare ulteriore visibilità alla prima pagina, ma il riferimento è palese.