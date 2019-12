Tardelli ha voluto elogiare il grande lavoro di Conte all'Inter, difendendo Sarri dalle polemiche degli ultimi giorni post Sassuolo.

E’ tornato a parlare Marco Tardelli, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul campionato nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In primo piano c’è l’Inter, neo capolista dopo il pareggio interno della Juventus contro il Sassuolo, e le polemiche nei confronti di Maurizio Sarri.

La lunga intervista di Marco Tardelli

Si è partiti, naturalmente, dal grande lavoro svolto sin qui da Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: “Antonio è una garanzia, con qualche acquisto pesante potrebbe davvero lottare per lo scudetto“. Con l’ex C.t. della Nazionale in panchina, il club nerazzurro ha totalizzato 37 punti in questo primo scorcio di stagione con 12 vittorie, una sconfitta e un solo pareggio. A quota 36 punti c’è la Juventus che, con 11 successi e tre pareggi è al secondo posto in classifica.

Tardelli ha voluto difendere Sarri dalle polemiche degli ultimi giorni che hanno seguito il pareggio dello Stadium contro il Sassuolo: “Criticavano Allegri, per il gioco. E io non capivo, Max è un bravo tecnico che sa adattarsi alle caratteristiche della rosa. Maurizio ha un certo credo: serve pazienza, per incidere”.

Non poteva mancare un commento dell’ex campione del mondo sulla coppia d’attacco nerazzurr0 Lautaro-Lukaku, assoluta protagonista di questa prima parte di stagione sia a livello nazionale che europeo: “I numeri danno ragione a loro, al momento stanno facendo meglio anche di Ronaldo-Dybala-Higuain“. Per chiuedere Marco Tardelli ha espresso il proprio parere sulla difficile situazione in casa Napoli, individuando l’unico in grado di permettere al club di uscire da questa crisi: “Ci sono vari problemi, punto su Ancelotti: la soluzione è lui“.