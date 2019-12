L'Inter si ferma in casa contro la Roma, domani la Juve ha la possibilità di riprendersi la vetta.

Inter-Roma era uno dei due big match della quindicesima giornata, vista l’attesissima sfida dello stadio Olimpico Lazio-Juventus in programma domani (sabato 7 dicembre) ore 20.45. La prima contro la quarta della classe, due delle grandi rivelazioni di questa Serie A. I punti pesavano tantissimo in termini di classifica, nei minuti finali la tensione gioca un ruolo rilevante. Al Giuseppe Meazza in San Siro si chiude 0-0 l’anticipo del 15esimo turno di campionato.

Inter-Roma, la cronaca del match

Prima frazione di gara ad altissimi livelli a San Siro, sia sotto l’aspetto fisico che tecnico. La prima grande occasione da rete è per l’Inter con Lukaku, il cui mancino dal limite viene intercettato da un grandissimo intervento di Mirante. La Roma fa la partita a livello di possesso, ma le azioni più pericolose sono tutte a tinte nerazzurre.

A pochi minuti dalla conclusione del primo tempo è Marcelo Brozovic a sfiorare la rete del vantaggio, ma il suo suo destro termina di pochissimo sopra la traversa. A inizio di secondo tempo arriva un’altra grande palla gol per l’Inter con Vecino, Mirante ancora una volta si ripete e compie un intervento prodigioso. Nella ripresa la gara è bloccata, gli spazi di manovra offensiva sono ridotti e le due squadre iniziano a sentire l’importanza del match. A tre minuti dalla fine arriva un’occasione clamorosa per l’Inter con Lautaro Martinez, che sbuccia la conclusione a due passi dallo specchio della porta.