Sfida sui tiri dal limite in allenamento per Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Marko Pjaca

In vista della partita con Lazio, in programma sabato 7 dicembre 2019, alle ore 20.45, la Juventus si prepara con una sfida di tiri che vede come protagonisti Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Marko Pjaca e Gonzalo Higuain.

Sfida di tiri per gli attaccanti della Juve

Sabato sera, alle ore 20.45, si svolgerà la partita tra Lazio e Juventus. Un match che può essere considerato come una sorta di antipasto della prossima Supercoppa italiana del 22 dicembre a Riad. Si sono sfidate già cinque volte tra Coppa Italia e Supercoppa e per la prossima partita di campionato è prevista una vera e propria ondata di tifosi bianconeri, pronti a riempire lo stadio della Capitale, pur di sostenere la propria squadra.

La Juventus, d’altronde, deve riscattarsi dal pareggio interno col Sassuolo e tenere il passo dell’Inter che giocherà a sua volta venerdì 6 dicembre contro la Roma.

Scendere in campo sapendo già il risultato della squadra di Antonio Conte potrebbe rivelarsi un vantaggio, ma anche una pressione in più in caso di vittoria dei nerazzurri.



Proprio per questo motivo la formazione allenata da Maurizio Sarri sta cercando di preparare al meglio la partita. In particolare, in occasione di uno degli allenamenti settimanali alla Continassa, si è assistito ad una vera e propria sfida di tiri tra gli attaccanti della Juventus. La stessa società ha chiesto attraverso i social network chi avesse segnato più gol. Un video che vede come protagonisti Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Marko Pjaca, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo a colpi di destro e di sinistro, in attesa della sfida con i biancocelesti.