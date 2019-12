Secondo successo consecutivo per il Milan che conferma a Bologna i miglioramenti di Parma.

Bologna-Milan era il posticipo che avrebbe chiuso la quindicesima giornata di campionato, ricchissima di sorprese soprattutto nella zona alta della classifica. Il Diavolo doveva confermare l’ottima prestazione del Tardini contro il Parma, la squadra di Mihajlović arrivava dalla sorprendente vittoria del San Paolo con il Napoli di Carlo Ancelotti. Al Dall’Ara vince il Milan per 3-2.

Bologna-Milan, la cronaca del match

Prima frazione di match molto equilibrata che viene sbloccata dopo quindici minuti da Piatek, che trasforma il calcio di rigore causato da Bani per una trattenuta sanzionata dal direttore di gara. Dopo la rete del vantaggio rossonero il primo tempo sempre bloccarsi, con pochissime occasioni pericolose per entrambe le squadre. Al 32′ arriva il raddoppio firmato (ancora una volta) Theo Hernandez, che ringrazia Suso per un assist semplicemente fantastico.

A cinque minuti dalla chiusura dei primi 45′, il Bologna riapre la partita sugli sviluppi di calcio d’angolo grazie ad un tocco sfortunato dello stesso Theo.

A inizio ripresa arriva subito il 3-1 per il Milan firmato Jack Bonaventura, che si ripete dopo la rete siglata a San Siro contro il Napoli. Risultato decisamente meritato per i rossoneri, padroni del campo allo stadio Dall’Ara. Nei minuti finali intervento del Var che richiama l’attenzione dell’arbitro e assegna il calcio di rigore al Bologna: trasforma Sansone e 2-3. Per il Diavolo è la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella di Parma, tre punti fondamentali per la risalita in classifica con l’obiettivo Europa da raggiungere in stagione.

Ora la settima posizione, ultima valida per la qualificazione alle prossime competizioni europee, dista un solo punto.