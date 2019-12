Traballa la panchina di Ancelotti: il suo futuro è legato alla partita di domani contro il Genk. De Laurentiis avrebbe già in mente il suo sostituto.

Il futuro di Carlo Ancelotti al Napoli non è mai stato così incerto. Decisiva, in questa senso, la partita contro il Genk in Champions League. Al Napoli basta un punto per essere sicuro di un posto agli ottavi. Ma potrebbe non essere sufficiente. “La qualificazione? Non basta per cancellare il passato” ha detto Ancelotti in conferenza.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, potrebbe essere intenzionato a prendere una drastica decisione per il bene della sua società: esonerare l’attuale allenatore. I rapporti tra i due sarebbero ormai seriamente compromessi: la situazione è diventata insostenibile e la squadra sembra essersi smarrita.





Futuro Ancelotti

Secondo le ultime indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan. I due avrebbero già avuto un contatto telefonico.

Secondo il giornalista Raffaele Auriemma, Gattuso e De Laurentiis potrebbero incontrarsi già nella giornata di oggi, lunedì 9 Dicembre 2019. Il presidente del Napoli potrebbe offrire al tecnico calabrese, un contratto di sei mesi con opzione di un anno basata sui risultati raggiunti e la qualificazione alla prossima Champions League.

Nella conferenza stampa che precede la delicatissima partita di domani, martedì 10 Dicembre 2019, Carlo Ancelotti, a proposito della sua situazione, si è espresso così: “Ho parlato col presidente, anzi ci parlo quotidianamente. Abbiamo fatto una valutazione sulla partita di Udine e ora siamo tutti concentrati su domani. Vivo questa vigilia come una grande opportunità per raggiungere un obiettivo importante e di fare tutte le valutazioni legate a questa partita”. L’esonero? “La mia valigia è sempre pronta.

Non mi spaventa”, ha concluso.