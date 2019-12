Tutto facile per il Napoli di Carlo Ancelotti, tris decisivo di Milik.

Il periodo più complesso degli ultimi anni per il Napoli targato De Laurentiis, con la gara in Champions contro il Genk che sapeva da ultima chiamata per il futuro di Carlo Ancelotti. La classifica in campionato è semplicemente sconfortante, anche se il cammino europeo ha visto gli azzurri assoluti protagonisti. Al Napoli serviva un solo punto per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, allo stadio San Paolo termina 4-0 grazie alla tripletta di Milik e la rete di Mertens.

Napoli-Genk, la cronaca del match

Al San Paolo non c’è mai partita vista la differenza tecnica tra le due squadre, il Napoli domina il match e passa dopo soli cinque minuti dall’inizio del primo tempo con Milik, che sfrutta un erroraccio di Vandevoordt.

Al 25′ arriva il raddoppio dello stesso Milik che gira al volo il cross laterale di Di Lorenzo chiudendo, di fatto, la partita dopo soli venticinque minuti dal fischio d’inizio. Al 38′ calcio di rigore per il Napoli per intervento scomposto su Callejon: dal dischetto va il bomber polacco che realizza la sua tripletta personale. Nel secondo tempo gli azzurri controllano il match, non concedendo spazi al Geni che si rende pericoloso in una sola occasione con il suo centravanti Onuachu. A quindici dalla fine arriva anche il 4-0 firmato Mertens, che trasforma il secondo calcio di rigore assegnato agli azzurri.

Il Napoli scaccia, parzialmente, la crisi centrando la qualificazione agli ottavi di finali di Champions dopo tre stagione.

Girone chiuso con 12 punti conquistati e nessuna sconfitta, nonostante la presenza del Liverpool campione d’Europa in carica. Passo in avanti per Ancelotti anche se, nella giornata di domani, sono attesi nuovi aggiornamenti circa il suo futuro e l’ombra di Gattuso che si fa sempre più ingombrante.