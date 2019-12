Attraverso un post pubblicato su Twitter, la società ha annunciato che Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli

Era ormai nell’aria da un po’ di tempo e da pochi minuti è arrivata la conferma ufficiale. Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli.

Esonerato Carlo Ancelotti

Si tratta senz’ombra di dubbio del periodo più complesso degli ultimi anni per la società del presidente De Laurentiis. La posizione in classifica del campionato di serie A, infatti, non rispecchia le ultime stagioni degli azzurri. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions, raggiunta in occasione dell’ultima partita del girone grazie alla vittoria per 4-0 contro il Genk, non è comunque servita a salvare la panchina di Carlo Ancelotti.

Come comunicato dalla stessa società attraverso un post su Twitter, infatti: “La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”