Anche i commentatori della partita, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, non hanno trattenuto le emozioni: l'Atalanta si è qualificata agli ottavi!

Qualificandosi agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 l’Atalanta ha fatto un’autentica impresa. Per la prima volta nella sua storia partecipava alla massima competizione per club e dopo tre partite, la Dea era ultima nel girone con 3 sconfitte su 3, 2 gol fatti e 11 subìti. Nonostante tutto, non ha smesso di crederci e nelle successive tre gare si è conquistata lo storico e incredibile secondo posto frutto di due vittorie e un pareggio. I cuori di molti appassionati, non solo atalantini, hanno sussultato ieri, mercoledì 11 Dicembre 2019, quando l’Atalanta è riuscita in questa impresa probabilmente irripetibile.





Atalanta qualificata agli ottavi

Tra questi c’erano i commentatori della partita, Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Entrambi non sono riusciti a contenere le emozioni.

Il giornalista di Sky ha detto: “Si tratta di un’impresa storica. Siamo visibilmente commossi. Fatichiamo a parlare. Pensate quanto sono emozionati i tifosi dell’Atalanta. Ci tocca il cuore”. E anche l’ex giocatore dell’Inter, con voce tremante, ha commentato: “Sono davvero emozionato. È una bellissima favola di calcio. È un miracolo sportivo. Ma l’Atalanta sta facendo miracoli sportivi da quando c’è Gasperini su quella panchina”.

I meriti dell’Atalanta per questo straordinario risultato sono di tutti, dal presidente ai magazzinieri, dai giocatori alla dirigenza. Organizzazione impeccabile, intuito e talento: con questi elementi si può andare ovunque. Il sogno della Dea, però, vive un nuovo inizio. Lunedì 16 Dicembre 2019 ci saranno i sorteggi. Le possibile avversarie dell’Atalanta sono: Barcellona, Liverpool, Psg, Bayern Monaco, Valencia e Lipsia.