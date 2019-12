Icardi, da Parigi a Torino: operazione possibile ma non prima della prossima estate.

Si sono inseguiti e cercati per tutta l’estate Icardi e la Juve non raggiungendo mai un accordo di massima, anche in virtù della insormontabile opposizione dell’Inter ad un trasferimento del bomber argentino in quel di Torino. Che il rapporto di Mauro con i nerazzurri fosse ormai logoro lo si sapeva, si stava ragionando solo su una sua possibile destinazione. Dopo le dichiarazioni di Spalletti e Marotta nella passata stagione, anche il popolo nerazzurro si era schierato contro il suo capitano, costretto a lasciare Milano.

Icardi-Juve, si cerca l’accordo per l’estate

La Juventus è stata a lungo sulle tracce di Icardi, intensificando nell’ultima sessione estiva di mercato i contatti con la moglie nonché procuratrice di Marito Wanda Nata. Alla fine ha prevalso la linea dirigenziale dell’Inter, Icardi è approdato al Psg in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni.

Qualora il club parigino non dovesse esercitare il diritto, potrebbe aprirsi nuovamente la pista che porta a Torino anche se, difficilmente, l’Inter accetterà offerte inferiori ai 60/70 milioni. Sicuramente la concorrenza a Parigi è tanta, tutto dipendere anche dal futuro di Cavani che sembra essere sempre più lontano dalla Francia. Il direttore della area tecnica bianconera Fabio Paratici non ha mai negato la propria stima professionale per Icardi, ma la trattativa potrebbe essere molto complessa.

In ogni caso, tutto è rimandato per la prossima sessione estiva di mercato quando si saprà qualcosa in più sulla volontà del Psg. Non è da escludere anche un ripensamento dell’Inter che, in questa stagione, non ha di fatto ricambi per la coppia d’attacco Lautaro-Lukaku.