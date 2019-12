Secondo alcune indiscrezioni inglesi, Carlo Ancelotti sarebbe già a Londra per incontrare la società dell'Everton

Ancelotti, si intensificano i contatti con l’Everton

Sono passate meno di 72 ore dal suo esonero a Napoli, ma Carlo Ancelotti sa già dove andare. Negli ultimi giorni si è vociferato subito di un contatto con alcuni club inglesi. Uno su tutti l‘Arsenal, ma nelle ultime ore pare che l’Everton abbia avanzato una proposta molto allettante.

L’incontro con la seconda squadra di Liverpool dovrebbe avvenire a Londra, città molto cara ad Ancelotti, visto che con i blues del Chelsea si è tolto molte soddisfazioni. L’allenatore dei Toffies Marco Silva traballa da tempo, e la società inglese vorrebbe approfittare della pausa invernale per cambiare subito la rotta della squadra mettendo alla guida un capitano d’esperienza come l’ex tecnico del PSG.

Inghilterra sì, ma quante opportunità

Il futuro di Ancelotti sembra già scritto, e probabilmente dovrà tornare a ripassare l’inglese prima di Natale.

Tuttavia, l’ex allenatore del Milan non vuole avere rimpianti, e vista la situazione precaria di alcune panchine illustri, sembra ancora titubante nel trovare un accordo con l’Everton.

Il suo Chelsea sembra navigare bene con Lampard, ma la società a fine stagione vorrebbe trovare qualcuno di più rassicurante. A Manchester è possibile che in estate entrambe le fazioni rimangano senza guida: mentre i Red Devils sanno già che Solsjkaer ha i giorno contati, Pep Guardiola potrebbe cambiare aria come suo solito, per cercare fortuna altrove.

Insomma, per Carlo c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma gennaio è dietro l’angolo.