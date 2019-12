Tanta intensità, poca qualità: decide una giocata nel finale di Gabbiadini, Genoa sempre più in fondo alla classifica.

E’ il match più sentito in quel di Genova, il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria che spesso vale un’intera stagione per i due club. Quest’anno, la situazione di classifica è molto complessa perché il ‘Grifone’ è al penultimo posto con soli 11 punti nelle prime quindici giornate, la Samp è in terzultima posizione con 12 punti conquistati. Entrambe le squadre hanno già cambiato guida tecnica dopo un avvio a dir poco sconcertante, ora si attende il mercato di gennaio per provare ad alzare il tasso tecnica delle rose. Allo stadio Marassi vince la Sampdoria 1-0 nel finale con Gabbiadini, subentrato nella ripresa a Gaston Ramirez.

Derby Genoa-Sampdoria, la cronaca del match

La prima frazione di gara è di gran lunga al di sotto delle aspettative, pesa l’importanza dei punti in palio e di una classifica che si fa sempre più deficitaria.

Il match è continuamente spezzettato, poca qualità ma tanta intensità. Non si vogliono concedere spazi, tantissimi gli interventi fallosi in mezzo al campo. Non si registrano vere occasioni da rete, i due portieri non sono mai pericolosamente impegnati. L’unica azione che desta qualche problema alla retroguardia doriana arriva al minuto 35′, quando Sanabria non riesce a girare verso lo specchio un cross perfettamente calibrato di Pajac a pochi metri da Audero. Nel secondo tempo il leitmotiv del match non cambia, non ci sono occasioni da rete.

La gara prova a farla il Genoa, ma la Samp è perfetta in fase di non possesso. Al minuto 85 il derby della Lanterna viene deciso da Gabbiadini, il cui mancino non lascia scampo a Radu.

La squadra di Raniere vola a quota 15 punti, quella di Thiago Motta sprofonda sempre più in fondo alla classifica.