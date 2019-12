Futuro inceto per la partita Napoliu-Parma: il match è a rischio rinvio a causa dei danni provocati dal maltempo allo stadio.

La partita Napoli-Parma prevista per le 18:00 di oggi, sabato 14 dicembre 2019, è a rischio rinvio. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha causato danni alla copertura del San Paolo che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di tifosi e calciatori. Sono in corso i sopralluoghi delle autorità competenti.

Napoli-Parma a rischio rinvio

Alcuni pezzi del tetto dello stadio sono caduti, come appreso dagli addetti di Napoli Servizi che hanno trovato dei cupolini in terra precipitati dal tetto dell’impianto a causa delle forti raffiche di vento. Le ipotesi in campo sono per ora due. La partita della Serie A potrebbe infatti essere rinviata, anche se il Parma si è fermamente opposto a questa scelta. Se così fosse infatti Gattuso, che siede sulla panchina azzurra da solo quattro giorni, avrebbe più tempo per organizzare la squadra e partirebbe avvantaggiato.

Se così non fosse proporrà un 4-3-3 con Allan in regia e la coppia Fabian Ruiz – Zielinski ad agire come mezz’ali.

Si potrebbe quindi optare per giocare a porte chiuse, vale a dire senza spettatori, cosa che provocherebbe però l’ira dei tifosi e dello stesso Napoli. Gli azzurri vogliono infatti sfidare l’avversario davanti ai propri tifosi. Il compromesso che potrebbe essere trovato sarebbe quello di lasciare chiusi al pubblico soltanto alcuni settori e far slittare di mezz’ora il fischio di inizio del match per permettere tutte le verifiche necessarie.

Una decisione definitiva dovrebbe arrivare intorno alle 15:30.