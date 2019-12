Esordio amaro per Gattuso sulla panchina del Napoli, vince il Parma al San Paolo: strada in salita per gli azzurri.

Dopo le tante problematiche legate alla situazione del San Paolo che sembrava inagibile per il match in programma quest’oggi, Napoli-Parma si è disputata con una mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto. Era la prima di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, servivano tre punti per rialzare la testa e riavvicinare le posizioni alte della classifica. Al San Paolo vince il Parma nel recupero 2-1, esordio amaro per Rino Gattuso.

Napoli-Parma, la cronaca del match

Prima frazione di gara ad altissimi ritmi con il Napoli che parte malissimo a livello di approccio: al quinto minuto di gioco il Parma passa in vantaggio con Kulusevski, bravissimo a sfruttare una grave disattenzione difensiva di Koulibaly. La reazione azzurra è immediata con Zielinski, ma l’intervento di Bruno Alves è miracoloso e salva gli emiliani.

Al 33′ arriva la più grande occasione per il Napoli con Lorenzo Insigne, che si divora una rete che sembrava oramai fatta. Al 41esimo Gervinho sfiora la rete del raddoppio con un’azione personale, Meret è fantastico e respinge la conclusione sul palo. Al tramonto del primo tempo il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Napoli, revocato successivamente grazie all’intervento del Var.

Nel secondo tempo i padroni di casa continuano a fare la partita, costringendo il Parma ad abbassare il proprio baricentro. Dopo tante, tantissime occasioni potenziali da rete arriva al minuto 65 il meritato pareggio con Milik, il cui colpo di testa supera un incolpevole Sepe. al 70esimo Meret compie un altro intervento miracoloso (ancora) su Gervinho, davvero imprendibile a campo aperto.

Negli ultimi venti minuti di gioco il pressing del Napoli si fa sempre più intenso, gli emiliani sono quasi sempre costretti a subire gli attacchi avversari. Nonostante una gara prettamente difensiva, il Parma riesce a vincerla nel recupero con Gervinho, che premia l’assist di Kulusevski.